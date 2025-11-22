俳優・モデルとして幅広く活躍する出口夏希さんの2026年カレンダー（壁掛け/卓上）が12月20日にリリース。発売に先駆けて、2種の表紙ビジュアルが公開されました。全国のネットショップ・書店にて順次予約受付です。【写真】12月はバスト90センチのセクシーサンタ！「福井梨莉華カレンダーブック2026」出口さんはファッション誌non-no専属モデルとして活動し、近年はドラマ『アオハライド』、『ブルーモーメント』、Netflix映画『