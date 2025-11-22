昭和元年から数えて100年目にあたる今年、メディアではさまざまな昭和時代の特集が組まれている。そんななか、未だに“お釜式ドライヤー”が現役で使われている昭和10年創業の東京の下町・中央区人形町の『井上美容室』がある。昭和風情残るこの店を取材すると、現代では考えられないエピソードの数々を聞くことができた。 【画像】今ではほぼ絶滅…創業90年の井上美容室で未だ現役の“お釜式ドライヤー” 創