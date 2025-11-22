＜CMEグループ・ツアー選手権2日目◇21日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞イーブンパー・44位から急浮上した。岩井明愛が1イーグル・5バーディ・1ボギーの「66」をマーク。トータル6アンダー・18位タイにジャンプアップし、「もう満足です！ きのうの分を取り返せて良かった」と笑った。【写真】高級腕時計を身につけてゴキゲンの岩井明愛この最終戦はポイントランキング上位60人しか出場できないエリートフ