PGAツアーのフェデックスフォールシリーズもいよいよ今週で終了。シード権争いが激しさを増す中、ベテランのハリス・イングリッシュ（米国）が「PGAツアーは2027年に大きく変わる。シード権がさらに減り、出場選手も少なくなる」と語り、注目を集めている。〈連続写真〉金谷拓実は“超”フックグリップ&地面反力で飛ばす！ツアー通算5勝のイングリッシュは、2025年シーズンをフェデックスカップポイント13位で終了。しかし、今