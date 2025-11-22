ファッショナブルかつ機能的なゴルフアイテムを提案するBEAMSのオリジナルブランド「BEAMS GOLF」が、「MALBON GOLF（マルボン ゴルフ）」との別注アイテムを発表。販売を開始した。【写真】ロゴ入りポロがオシャレ過ぎ！ カラーで印象もグッと変わる「MALBON GOLF」といえば、多くのブランドや人気プロゴルファーとのコラボレーションを成功させている、アメリカで話題のライフスタイルブランド。「BEAMS GOLF」とのコラボは毎シ