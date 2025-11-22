東北地方を中心にクマによる被害が相次いでいることを受け、滋賀県甲賀市では警察官らが登山客にチラシを配り、クマ対策の注意を呼びかけました。「クマはよく出ていますので気を付けてお願いします」鈴鹿山系に入る甲賀市の武平峠登山口では、秋の紅葉シーズンに合わせ毎年、山を安全に登るための指導キャンペーンが行われていますが、今年は初めてクマ対策の注意も加わりました。２２日朝は、市の職員や警察官ら２０人が