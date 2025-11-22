◇FIFA U-17ワールドカップ(カタール、3日〜27日)日本時間21日に行われた、サッカーFIFA U-17ワールドカップ準々決勝。日本はオーストリアに0-1で敗れ、初のベスト4進出はなりませんでした。互いに攻めの応酬が続く試合展開でしたが、後半4分、ショートコーナーからオーストリアの放ったシュートがゴールに入り先制を許します。日本は浅田大翔選手が強烈なシュートを放ちますがキーパーの好守に阻まれるなど得点が奪えず、日本は準