東京・赤坂のライブハウスの前で出演者の女性が刺された事件で、陸上自衛隊朝霞駐屯地の自衛官、大津陽一郎容疑者が警視庁に逮捕されたことについて、朝霞駐屯地・第1施設大隊の安保直之隊長は、「心から被害者の回復を祈るとともに、警察の捜査には全面的に協力し、事実関係に基づき厳正に対処してまいります」とコメントした。