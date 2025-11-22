タレントのJOY（40）が、20日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）にゲスト出演。お笑いコンビ「マテンロウ」のアントニー（35）らと結成した“ハーフ会”の秘話を明かした。JOYとアントニーは10年ほど前にバラエティー番組で共演したことがきっかけでプライベートでもよく飲みに行く仲になったといい、デニス・植野行雄、関口メンディーを含めた“元祖ハーフ会”を結成した。その直後にベッキー