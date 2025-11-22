◇練習試合横浜1―0花巻東（2025年11月22日横浜）今秋の関東大会で8強入りした横浜（神奈川）が花巻東（岩手）と練習試合を行い、1―0で競り勝った。26年ドラフト1位候補の最速154キロ右腕・織田翔希投手（2年）は5回から救援し、5回を投げて2安打無失点。この試合最速で149キロをマークした直球、カーブを軸に7三振を奪った。プロ注目の逸材対決は1勝1敗だった。6回に世代屈指のスラッガーとして知られる4番・古城大