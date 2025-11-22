俳優の浅野ゆう子（65）が21日、自身のインスタグラムを更新。タレントの松本伊代（60）とハワイでハロウィン仮装を楽しむ様子を公開した。【写真】「本当に楽しそう!!」浅野ゆう子＆松本伊代の『ウィキッド』コスプレ姿以前のハロウィン投稿で、ミュージカル『ウィキッド』に登場するキャラクター・エルファバ風のコスプレ姿を披露していた浅野。この日の投稿では「実は〜今年のハロウィンはHawaiiで伊代ちゃんと一緒でし