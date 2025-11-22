劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（7月18日公開）の本編映像を使用したキャラクターCM第4弾映像「我妻善逸」が公開された。あわせて上弦の鬼・獪岳との戦闘に挑む新たな場面カット3点も解禁された。【画像】泣ける…善逸「ごめん、兄貴」公開された『鬼滅の刃』新場面カット第1弾「竈門炭治郎」、第2弾「冨岡義勇」、第3弾「胡蝶しのぶ」に続いて公開された第4弾映像では、善逸が上弦の鬼・獪岳と戦うシーンが