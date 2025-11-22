中国の李強首相は、G20の議長国・南アフリカのラマポーザ大統領と会談し、台湾などの「核心的利益の問題で互いに支持する」考えで一致しました。中国外務省によりますと、ラマポーザ大統領は「南アフリカは一つの中国政策を堅持し、台湾は中国の不可分の領土」と述べ、李強首相と「核心的利益の問題で互いに支持する」考えで一致したということです。中国はG20でも日本への非難を展開するとみられます。また、この会談で李強首相は