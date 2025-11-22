寒波が追い風となり、一足早く栃木県那須塩原市のスキー場がプレオープンしました。那須塩原市・湯本塩原の首都圏最大級のスキー場「ハンターマウンテン塩原」が、きょうからプレオープンしました。一面、真っ白な雪の中、シーズンの到来を待ちわびた利用客で賑わっています。寒波が追い風となり、積雪に恵まれたことや自動人工降雪機によって、予定より1週間早いプレオープンとなりました。プレオープンはきょうから3日間で、今月