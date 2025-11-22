学生時代、入りたくても入れない「聖域」のような場所だった職員室。その風景を再現し、自由に探索できる展示「あの職員室」が、11月15日から12月7日まで、東京・飯田橋の学校跡地で開催されています。会期に先駆けて行われた体験会に参加しました。（※この記事は展示のネタバレを含みます）【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】飯田橋駅の近く、オフィスビルが立ち並ぶ一角に、その学校跡地はひっそりと建ってい