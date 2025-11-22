歌手の森高千里さん（56）が2025年11月16日、自身のインスタグラムを更新し、コンサートでの衣装ショットを披露した。「めちゃくちゃ盛り上がってくれてありがとうございました〜」森高さんは富山県で行われたコンサートについて報告し、街並みを背景にしたショットや料理の写真、コンサートでの様子などを投稿。「皆さんの温かい応援、優しさを感じながらパフォーマンスすることができました」とつづり、「今日もめちゃくちゃ盛り