１１月２２日の京都競馬で騎乗していた高倉稜＝栗東・フリー＝が３Ｒでキョウエイクローム（牝２歳、栗東・森田直行厩舎、父カリフォルニアクローム）に騎乗し、落馬で競走中止。負傷により、この後予定していた１鞍で乗り替わりとなった。騎手変更は以下の通り９Ｒ＜９＞エイシンディアマン→和田竜二騎手※斤量の変更はなし