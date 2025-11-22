軽井沢の豊かな自然に囲まれた「軽井沢星野エリア」の屋外スケート場「ケラ池スケートリンク」では、2025年12月1日(月)〜2026年2月1日(日)の期間、夜間限定で光の演出「スターダスト・アイスリンク」を開催する。【写真】上空からみた「ケラ池スケートリンク」2回目となる2025年は“森の神秘”をテーマに、星屑が降り注ぐような光と音色が調和する幻想的な空間を演出。入口に新登場する「星屑のトンネル」を抜ければ、そこはきらめ