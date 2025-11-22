昨年のテレビ朝日系スーパー戦隊シリーズ「爆上戦隊ブンブンジャー」で注目を集めた俳優の葉山侑樹が２２日、都内で「葉山侑樹ｃａｌｅｎｄａｒ２０２６」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊、税込み３０８０円）発売記念イベントを開催した。スポーティーからかわいいまで、葉山本人が企画会議で発案したアイデアが満載。１１月の写真集に続いてのカレンダー発売に、「発売できるのはファンの皆さんのおかげだと思うので、（お渡し会で）直