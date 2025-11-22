◆女子プロゴルフツアー大王製紙エリエールレディス第３日（２２日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）第３ラウンドが行われ、最終組が前半９ホールのプレーを終えた。前日に初の年間女王に決まった今季４勝の佐久間朱莉（しゅり、大東建託）が前半をイーブンで終え、通算１０アンダーの単独トップで折り返した。今季１勝の高野愛姫（Ｊトラスト銀行インドネシア）が通算９アンダーの２位。菅楓華（ニトリ