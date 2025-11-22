シュークリーム専門店のビアードパパは、2025年11月20日から30日まで、特別価格の「ブラックフライデーセット」を販売しています。11月限定コラボ商品のココナッツサブレシューもセットビアードパパの定番商品「パイシュークリーム（カスタード）」と「クッキーシュー（カスタード）」などに加え、日清シスコのロングセラービスケット「ココナッツサブレ」とコラボレーションした「ココナッツサブレシュー」、合計5個入りのセット