グルメや地元のアーティストらによるライブなどを楽しんでもらおうというイベントが、22日から福岡市で開かれています。井手妃奈子記者「公園内は、おいしそうないい香りがしています。そして、朝から多くの家族連れなどで賑わっています。」福岡市の舞鶴公園で開催されているのは、串メニューを中心としたグルメや、地元のアーティストらのステージライブが楽しめるイベントです。食肉卸会社が主催したも