SNSでさまざまな声が上がっている「子ども1人2万円給付」。ニュース番組『わたしとニュース』のハレバレンサー（MC）を務めるコラムニスト・月岡ツキ氏と考える。【映像】「また子持ち様」に思わず吹き出す月岡ツキ氏（実際の様子）所得制限なし？「子ども1人2万円給付」とは11月21日、政府の新たな経済政策で「子ども1人あたり2万円」を児童手当に上乗せして支給する案が盛り込まれた。所得制限はなく、食料品にかかる年間の