タメニーは、20〜49歳の既婚男女2,430人に対して、「いい夫婦の日」に関するアンケート調査を実施した。調査はインターネット上で行われた。 11月22日は「いい夫婦の日」。タメニーでは婚活サービスやカジュアルウェディングサービスを展開しており、毎年、夫婦に関する調査結果を発表している。最近、年の差婚がメディアやSNSなどで話題になっている。今回は、夫婦の出会いのきっかけと年の差や、年の差による幸福度の違いを分析