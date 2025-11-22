テレビ大分 大分県大分市で起きた大規模火災は発生から5日目を迎えましたが鎮火の目途は立っていません。 市は22日から被災者が規制線の中の自宅などを確認できるよう、バスでの送迎を始めました。 11月18日に大分市佐賀関で起きた火災では、およそ170棟が燃え1人が亡くなりました。 市は被災者が規制線の中に入ることができる送迎バスの運行を始め、これまでに50人以上が利用したということです。 規制線の中は建物が焼