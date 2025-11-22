家庭、友人関係、仕事、趣味など…生活における読者の「お悩み」に寄り添う、さらには解決してくれるかもしれないドラマ、バラエティ、ドキュメンタリー、リアリティショーなど、配信サービスの映像コンテンツを、コラムニストの長谷川朋子が“処方箋”としておすすめする「長谷川朋子のエンタメ処方箋」。第3回は、大人の恋愛のお悩みにリアリティ番組『あいの里』(Netflix)を紹介します。Netflixリアリティシリーズ『あいの里』