お笑いコンビ、EXIT兼近大樹が22日までにインスタグラムを更新。漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」準々決勝敗退を報告した。ストーリーズを更新。「M−1 7年連続準々決勝敗退。来年こそは！と7年も言ってたらさすがに信用されません」とつづった。そして今月30日のイベントを告知。「THE SECOND」初代王者のギャロップ林健と自身の登頂部を公開し「ギャロップ様が稽古つけてくれるみたいなのでみなさん笑いに来ません