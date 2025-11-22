歌手松任谷由実（71）が、21日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50）に出演。番組を持ち上げた。松任谷は2年ぶりの出演。レギュラーのバイオリニスト高嶋ちさ子（57）、元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（59）、俳優で気象予報士の石原良純（63）と「究極のどっちなの？選手権」などの企画で盛り上がった。番組終盤、MCのお笑いコンビ「サバンナ」高橋茂雄（49）が、「また来ていただいていいですか？」と聞く