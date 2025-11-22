本人が感じたり受け取ったりする気持ちと周囲から見えるその人の感情は、必ずしもイコールではないのかもしれません。今回は筆者自身が結婚生活を送るなかで、夫とあまりにも受け取り方が違い衝撃を受けたときのエピソードを紹介します。 妊娠とマイナートラブル この度、待望の赤ちゃんを授かりました。 私たち夫婦にとって念願の妊娠だったため、2人で歓喜！ したのはつかの間……すぐにつわりが始まりま