【「ひとつ屋根の下に年下男子と暮らしたら、夢も恋もリスタートしました」】 11月22日より「ピッコマ」にて先行配信 【拡大画像へ】 DPNプラスは、マンガ「ひとつ屋根の下に年下男子と暮らしたら、夢も恋もリスタートしました」の先行配信を、電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて11月22日より開始する。 本作は、海兎茉莉氏による恋愛マンガ。誰も入居していない