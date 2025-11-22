Mori Calliopeが、メジャー3rdアルバム『DISASTERPIECE』を、2026年2月6日にリリースする。 （関連：スカパラ×稲葉浩志、ILLIT、SIRUP、堂本光一、花譜×Mori Calliope、NCT WISH……注目新譜6作をレビュー） 今作のタイトルには、“不完全な自分の提示。そして不完全であることの美しさ”という意味が込められており、完璧でないことを肯定するというメッセージ性を込めた作品となっている。 T