FC町田ゼルビアとヴィッセル神戸が激突する天皇杯決勝は、11月22日（土）14時キックオフを迎える。この一戦の模様はNHK総合が生中継。解説は中村憲剛氏が務めるNHK総合13時50分放送開始〜16時まで【解説】中村憲剛【実況】下境秀幸（NHKアナウンサー）【リポーター】深澤健太（NHKアナウンサー）小宮山晃義（NHKアナウンサー）またNHK ONEで同時見逃し配信（※新NHKプラス）。ラジオ放送はNHK-FMにて14時〜放送開始を予定して