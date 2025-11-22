「BCNランキング」2025年11月10日〜16日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Soundcore Select 4 Go ブラックA31X1011（Anker）2位JBL GO 4 ブラックJBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）3位JBL Flip 6 ブラックJBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）4位ワイヤレスポータブルスピーカー ブラックSRS-XB100(B)（ソニー）5位MIMIO SOUND MOVE ホワイ