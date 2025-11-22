11月22日に開催されるプレミアリーグ第12節で、３位のチェルシーは17位のバーンリーと敵地で対戦する。この一戦を前にエンツォ・マレスカ監督が、コール・パーマーの新たな負傷を明かした。英公共放送『BBC』が発言を伝えている。23歳のイングランド代表MFは、マンチェスター・シティからチェルシーに加入して１年目の一昨季に、プレミアリーグで22ゴール11アシストをマーク。大ブレイクを果たすと、昨季も15ゴール８アシスト