山形県内では連日クマの目撃が止まりません。 【画像】女性がクマに襲われた現場 県によりますと、今年１１月１日～１６日までのクマの目撃件数は２６８件。去年１１月「１か月間」の目撃数がわずか２件で、数字の上では１３０倍以上になっています。 また、今月１６日現在の今年のクマの目撃件数は２３８６件に上ることがわかりました。去年１年間で目撃された数は３４８件で今年はすでに７倍近くになっています。 そ