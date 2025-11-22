メッツの千賀滉大投手を巡るトレード話が本格化している。米メディア『ニューヨーク・ポスト』は21日（日本時間22日）、公式YouTubeで「なぜコウダイ・センガのメッツでの日々は終わりが近いのか」と題した動画を公開。悩める右腕の去就について特集した。 ■今季序盤こそ好調も…… 現在32歳の千賀は2023年、ルーキーイヤーでチーム最多の12勝を挙げ、リーグ2位の防御率2.98を