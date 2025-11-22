フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第６戦フィンランド大会初日（２１日）、女子ショートプログラム（ＳＰ）で、第３戦スケートカナダを制した千葉百音（木下グループ）が７２・８９点で２位につけた。ＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出を目指す千葉は２連続３回転ジャンプの着氷が乱れたが、残りのジャンプを成功させた。首位はトリプルアクセルを決め７５・７２点をマークしたアンバー・グレン（米国）