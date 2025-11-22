プロ野球・巨人は21日、ドラフト2位で指名した早稲田大学の田和廉投手と仮契約を結びました。契約金は7000万円、年俸は1200万円（金額は推定）です。背番号は「30」となりました。「チームの力になるのが自分の目標でもありますし、投げられる場所を見つけていかないとなと思うので、自分が投げる場所を探して、力を発揮して、チームの力の貢献できればと思います」田和投手は変則右腕。大きな体から繰り出される力のあるまっすぐ