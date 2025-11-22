パソコンおよびモバイル向け周辺機器などを扱うロジクール（東京都港区）は、ワイヤレスキーボード「Signature Slim Solar+ K980 ソーラー充電 キーボード」を2025年11月27日に発売する。「AI起動キー」装備薄型スリムデザインの本体に独自のソーラー充電技術「Logi LightCharge」を搭載。キーボード上部の吸光パネル（ソーラーストリップ）で、200ルクス以上の太陽光や室内照明などの光を吸収し、効率的に電力に変換。充電や電池