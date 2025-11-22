災害からの復興を映画で支えようと2017年から開かれている「くまもと復興映画祭」が熊本市で始まりました。21日、熊本市で開幕した「くまもと復興映画祭」。舞台挨拶には、ディレクターを務める行定勲監督や、オープニング作品の「楓」に出演する俳優の福士蒼汰さん、福原遥さんが登壇しました。熊本地震の翌年に、映画を通して熊本の復興を支援しようと始まったこの映画祭。9回目の今年は、「楓」を含む5作品が上映さ