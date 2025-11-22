ハーバー研究所は、北海道産サーモンのマリンプラセンタ(R)を配合した「北のプラセンタ もっちり洗顔フォーム」を、2026年1月5日（月）より数量限定で発売します。もっちりとした濃密泡が特徴の、冬の肌をやさしく洗い上げる洗顔フォームを紹介します。 ハーバー研究所「北のプラセンタ もっちり洗顔フォーム」  発売日：2026年1月5日（月）価格：2,200円（税込）容量：100g（泡立てネット付き）販売場所：通信販売