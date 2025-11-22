静岡県警交通部に所属する36歳の巡査部長の男が、21日、JR藤枝駅で盗撮したとして、現行犯逮捕されました。性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、県警交通部交通規制課に所属する巡査部長で36歳の男です。警察によりますと、容疑者の男は、21日午後6時頃、JR藤枝駅の上りエスカレーターで、10代の女性のスカートの中を後ろからスマートフォンで盗撮した疑いで、調べに対し「下着が見たくて盗撮した」と