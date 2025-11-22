リニア工事で大井川の水を守るためのJR東海の取り組みについての流域住民を対象にした説明会が21日から始まりました。この説明会は、リニア中央新幹線の概要や大井川の水資源対策などについて流域の住民に理解を深めてもらおうと開かれたものです。初回の21日、静岡･島田市での説明会は、資料を使い、質問を受けながらJR東海の社員が説明するオープンハウス形式で行われました。（島田市民）「ていねいにスタッフが説明して