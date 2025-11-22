令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase11「腐る」が23日に放送される。【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case11「腐る」予告夢の中で奪われた名画はナイトメアによって腐食してしまった。名画に隠された国家機密もこのままでは奪還も…。落胆する莫（今井竜太郎）だったが、ゼロ（声：川平慈英）はいつになく厳しい口調で莫を叱咤する。莫は改めて夢の中でゼッツに変身。モウ