スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第39話「燃える密着！見せてやるんだ指輪のパワー！」が23日に放送される。【動画】【ゴジュウジャー】第39話「燃える密着！見せてやるんだ指輪のパワー！」予告これまで吠（冬野心央）たちゴジュウジャーは、さまざまなユニバース戦士と出会い、センタイリングをめぐって戦ってきた。そんなゴジュウジャーの密着番組をかつ