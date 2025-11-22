動画配信サービス「Netflix」で独占配信中のロマンティックコメディ『匿名の恋人たち』より、11月22日の＜いい夫婦の日＞に合わせて、新たな4枚の写真が解禁された。【画像】キス直前の壮亮とハナ新規カットがあと3点30〜40代の大人の恋を描く本作は、“人に触れられない”“人の目を見られない”という恋に向かない2人が、不器用ながらもひかれ合っていく姿をコミカルかつ繊細に描いたロマコメドラマ。出演するのは、日本