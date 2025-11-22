福山雅治と大泉洋が主演を務め、2023年に社会現象となった日曜劇場『ラストマン−全盲の捜査官−』が、映画『ラストマン -FIRST LOVE-』として12月24日に公開される。さらに、12月28日には完全新作のスペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』の放送も決定し、“ラストマンイヤー”を盛り上げていく。【写真】可愛すぎる…！再会した捜査一課の面々にテンションバカ上がりな永瀬廉＆今田美桜映画公開に先が