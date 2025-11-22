大規模災害時の通信設備の早期復旧を目的にNTTと自衛隊が連携した訓練が、静岡･掛川市で行われました。これはNTT西日本静岡支店と陸上自衛隊 東部方面隊が行ったもので、約50人が参加しました。訓練は、大規模災害でNTTビルの通信設備が故障し近隣医療機関の専用線が使えず、ビルも立ち入り禁止区域になったという想定で、県を通じ要請を受けた自衛隊が、NTTのリモート指示で通信設備の代行修理を行いました。