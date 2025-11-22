アミューズが手がける令和初のボーイズグループ・The Right Lightが、デビュー曲「YES」を配信リリースした。あわせてグループ初となるミュージックビデオもYouTubeにて公開された。【写真】爽やか…！The Right Lightメンバーソロカット「YES」は、北海道出身のロックバンド・Galileo Galileiの尾崎雄貴が作詞作曲を担当。「YES YES」という印象的なフレーズが繰り返される楽曲で、グループのコンセプトである“全肯定”をテ