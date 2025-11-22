日本ハム・今川優馬外野手が２１日、インスタグラムを更新。同期入団の８選手と「同期会」を開催したことを報告した。今川は会食中の８選手の集合写真を投稿。エース・伊藤大海投手が「おめでとう」のメッセージ入りケーキを手に笑顔を浮かべており、今川は「同期会大海沢村賞おめでとう」「サプライズ大成功」と祝福した。写っているのは２０年度ドラフトで日本ハム入りした８選手で五十幡亮汰外野手や、今オフ戦力外とな